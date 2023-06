Un Pueblo de Alabama Ahora Ve en los Estudiantes de Inglés Su Futuro

Foto principal: El salón de clases de segundo grado de Dalia Gerardo en West Elementary en Russellville, Ala., se muestra aquí en diciembre de 2022. El salón de clases tiene etiquetas y decoraciones de pared en inglés y español.

—Tamika Moore for Education Week

Coverage of strategies for advancing the opportunities for students most in need, including those from low-income families and communities, is supported by a grant from the Walton Family Foundation, atwww.waltonk12.org . Education Week retains sole editorial control over the content of this coverage.

A version of this article appeared in the February 22, 2023 edition of Education Week as Once Resistant, an Alabama Town Now Sees Its English Learners as Its Future